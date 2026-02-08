الإعلان عن نتائج عملية "الردع الرابعة" في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز- صلاح الدين/ ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، تنفيذ عملية أمنية نوعية موسّعة حملت اسم "عملية الردع الرابعة"، استهدفت من خلالها أبرز مراكز ومضافات ومخابئ تنظيم "داعش"، الإرهابي في محافظة صلاح الدين والمناطق المتاخمة لها.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية استهدفت ما يُسمّى بـ "معسكر عائشة" في منطقة صنيديج جنوب بحيرة حمرين، إلى جانب تدمير جميع المضافات الواقعة في المنطقة، والتي كانت تُستخدم كممرّ رئيسي لحركة عناصر التنظيم بين ما يُعرف بولاياته، مستغلّين الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق في توفير بيئة آمنة لنشاطهم الإرهابي.

وأضاف البيان، أن العمليات الميدانية تركّزت في ثلاث مناطق رئيسية هي "مطيبيجة، وحاوي العظيم، وجزيرة العيث"، والتي تُعد من أهم معاقل التنظيم وملاذاً لقياداته الإدارية والأمنية والعسكرية، ومراكز أساسية للتخطيط وإدارة العمليات الإرهابية وتوزيع الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن هذه العملية جاءت بعد جهد استخباري وفني مكثّف، تضمّن جمع وتحليل المعلومات الأمنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لتحركات العناصر الإرهابية واتصالاتهم، ورصد مواقع المضافات والمخازن والأسلحة الاستراتيجية بدقة عالية.

وأوضح البيان، أن العملية نفذت من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد، واستمرت لأيام عدة، وأسفرت عن تدمير وهدم جميع المضافات والمخابئ، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدات اللوجستية، ما أدى إلى شلّ قدرات التنظيم في تلك المناطق.

وتابع قائلاً إن "نتائج الردع الرابعة شكّلت ضربة استراتيجية لمخططات داعش الرامية إلى استهداف القوات الأمنية والمواطنين في المحافظات الامنة، ولا سيما مناطق حزام بغداد، فضلاً عن إضعاف شبكات الدعم والتمويل والإمداد في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين".