الإعلان عن نتائج ضربة جوية "ناجحة" في صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الجمعة، مقتل 5 من العناصر الارهابية في أطراف وادي العظيم ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بعد مراقبة فنية ومتابعة من ابطال قيادة عمليات صلاح الدين وتخطيط وإشراف وتسخير الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "القوة الجوية (صقور الجو) نفذوا ضربة جوية ناجحة نتج عنها مقتل 5 من العناصر الارهابية، في المنطقة المذكورة".