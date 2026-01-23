الإعلان عن تمرين أميركي مشترك في السفارة ومطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، مساء اليوم الجمعة، إجراء "تمرين أمني روتيني" مشترك مع السلطات العراقية غداً السبت.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "التمرين المشترك سيقام في مقر سفارة الولايات المتحدة ببغداد ومطار العاصمة الدولي، وخلال التمرين سيكون هناك تواجد أمني مكثف، بما في ذلك تحركات للأفراد والآليات".

ونوهت إلى أن "العمل في كل من المطار والسفارة سيستمر بشكل طبيعي طوال فترة التمرين".