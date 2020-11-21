الإعلام الأمني يؤكد سقوط ثلاث ضحايا في كمين المسحك شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، سقوط ثلاث ضحايا في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش شمالي محافظة صلاح الدين.

وكانت وكالة شفق نيوز قد نشرت في وقت سابق عن مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان قوله إن قوة من الشرطة شنت حملة تفتيش بالمنطقة، في أعقاب تفجير استهدف سيارة مدنية، وسقطت في كمين لداعش راح ضحيته 3 من أفراد الشرطة بينهم مدير شرطة المسحك وهو برتبة عقيد، وأصيب 8 آخرون بجروح.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ حدوث "انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تويوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي".

وأشار البيان إلى "خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لإخلاء المصابين، وتعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص ادى الحادث الى استشهاد ( ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة ) من مركز شرطة المسحك و استشهاد احد منتسبي الحشد وجرح (مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".