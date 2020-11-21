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الإعلام الأمني يهاجم وكالات "مشبوهة" تبرر للهجمات على المناطق السكنية

Category: أمـن

Date: 2020-11-21T14:10:46+0000
الإعلام الأمني يهاجم وكالات "مشبوهة" تبرر للهجمات على المناطق السكنية

شفق نيوز/ ردت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، على وكالات اعلامية، وصفتها بـ"المشبوهة" قالت انها تبرر للهجمات التي تطال المناطق السكنية.

فيما أرفقت الخلية وثائق رسمية تؤكد استشهاد فتاة من الجالية السودانية في العراق جراء القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء ومناطق أخرى مجاورة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في (18 تشرين الثاني 2020)، سقوط طفلة ضحية نتيجة قصف بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد ومحيطها.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تستمر  بعض الوكالات المشبوهة بالتبرير للهجمات التي تحصل في  المناطق السكنية والعامة والمقار الأمنية، ظنا منها أنها قادرة على تضليل الرأي  العام باكاذيبهم". 

وأضاف البيان؛ "عاشت بغداد رعباً  نفسياً وامنياً مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ت2 2020 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث تساقطت مقذوفات على  مناطق سكنية وعامة في (ساحة الإحتفالات، ومقر الأمن الوطني، ومديرية التخطيط، وآمرية صنف الحاسبات الالكترونية في مجمع الحارثية، وشارع الزيتون / الزوراء، ومدينة  الطب، ومنطقة  المنصور)  وأدى سقوط هذه  المقذوفات الى استشهاد فتاة وجرح خمسة مدنيين وتهشم زجاج وأضرار في مبنى آمرية الحاسبات والمباني القريبة منها وترويع المواطنين الأبرياء، والإستهانة بدماء  الناس ومصالحهم بعيداً عن كل القيم السماوية الشرعية والإلتزامات الوطنية والأخلاقية. لتظهر  علينا وكالة خبرية تشكك باستشهاد الفتاة الفقيدة، والجرحى الابرياء". 

وأعربت الخلية عن استغرابها "مِن هذا الإصرار على الاستخفاف بالرأي العام وتبرير  الجرائم والاستهتار بدماء وأرواح  المواطنين وترويج الأكاذيب".  

وأكدت أن "استشهاد الفتاة الفقيدة وجرح المواطنين الخمسة كان نتيجة ذلك الفعل الإجرامي بإطلاق المقذوفات بشكل عشوائي على المناطق السكنية والعامة  مِن قبل هذه المجاميع الخارجة عن القانون، ونرفق التقارير الطبية لتشريح  جثمان الشهيدة المثبت فيها سبب  الإستشهاد". 

وأهابت الخلية "بكل وسائل الإعلام  والمدونين توخي الحذر  مِن نقل الأخبار غير الدقيقة، واعتماد المصدر الرسمي  المخول بإصدار الأخبار الأمنية والعسكرية".

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