الإعلام الأمني ينفي فرض حظر تجوال في بغداد

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة، فرض حظر تجوال في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (فرض حظر للتجوال يشمل العجلات والأشخاص في العاصمة بغداد) وهذه المعلومات غير صحيحة ولا تحمل أي مصداقية".

واضاف الخلية؛ "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء الكاذبة، فإننا نؤكد أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية ستلاحق مروجي هذه الشائعات المغرضة، وستعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".