الإعلام الأمني ينفي تعرض مقر بمنطقة اليرموك للاستهداف: في الاعظمية فقط

شفق نيوز/ نفت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة، تعرض مقر حزبي في منطقة اليرموك ببغداد إلى استهداف مسلح.

ونقلت خلية الإعلام الأمني عن عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت خبر مفاده، استهداف لمقر أحد الأحزاب السياسية في منطقة (اليرموك) ضمن جانب الكرخ، وهنا توضح قيادة عمليات بغداد ان لا صحة لهذا الخبر".

وأشار البيان؛ إلى أن "الاعتداء كان على إحدى المقرات في منطقة (الأعظمية) فقط وأن أجهزتنا الأمنية المختصة مستمرة بعملها بوتيرة عالية للتحقيق في هذا الحادث".