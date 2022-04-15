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الإعلام الأمني ينفي تعرض الحشد الشعبي للقصف بطائرة مسيرة: انفجار قنبرة تنوير

Category: أمـن

Date: 2022-04-15T19:57:35+0000
الإعلام الأمني ينفي تعرض الحشد الشعبي للقصف بطائرة مسيرة: انفجار قنبرة تنوير

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، تعرض قوات الحشد الشعبي لقصف بطائرة مسيرة في ناحية زمار بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن ( سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى) وهذه المعلومات غير صحيحة".

واشارت الخلية الى أن "تفاصيل الحادث هو عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى الى إصابة احد المقاتلين باصابة بسيطة".

من جانبها فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب البيان.

وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بحدوث قصف جديد في ناحية زمار التابعة إلى محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "انباء غير مؤكدة تشير إلى إصابة آمر الفوج 78 حشد زمار وجندي اخر بجروح خطيرة نتيجة القصف".

وفي وقت سابق تعرضت قوات تابعة للحشد الشعبي اليوم الجمعة إلى قصف بطائرة مسيرة مجهولة الهوية في ناحية زمار.

وتابع المصدر؛ أن مقر فوج 78 التابع للحشد الشعبي ونقاط عسكرية تابعة تعرض لقصف جوي من قبل طائرة مسيرة.

واشار المصدر؛ إلى اصابة عنصرين من الحشد بجروح دون ذكر تفاصيل اكثر عن الموضوع.

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