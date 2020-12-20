الإعلام الأمني يكشف عن موقع انطلاق الصواريخ باتجاه الخضراء

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء، فيما كشفت عن موقع انطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم".

وأضاف البيان أن "منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد"، مشيرا إلى أنها "سقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

وبهذا الخصوص، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن أحد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية. في وقت اكد فيه أن مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد، لم يشر بعد إلى وقوع خسائر بشرية.