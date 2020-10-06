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الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-06T08:54:45+0000
الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط سبع ضحايا وجرحى خلال هجوم داعش على قضاء الحويجة في كركوك، امس الإثنين.

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

وذكر بيان للخلية، ان اربع ضحايا من منتسبي الشرطة، إصابة ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل  عصابات  داعش  الارهابية ، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية  في قضاء الحويجة.

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحو داعش في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين منذ مطلع العام الحالي رغم عمليات تمشيط مستمرة تشنها قوات الأمن العراقية في تلك المناطق.

 

 

 

 



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