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الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الضربة الجوية لكهف الدواعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-07-28T18:06:32+0000
الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الضربة الجوية لكهف الدواعش في نينوى

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الخميس، تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية لأحد أوكار عناصر تنظيم داعش في نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى، خرجت لاستطلاع نتائج الضربتين الجويتين اللتان نفذتهما طائرات القوة الجوية F16، وقد تبين أن الكهف الذي دمر بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

واضافته انه "تم تأمين المنطقة من قبل القوات الأمنية المشتركة في هذا الواجب"، مشيرة الى ان "تقاطع المعلومات الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية اربكت العدو".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت في وقت سابق اليوم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "طائرات F16 العراقية نفذت ضربتين جويتين على كهف في سلسلة جبال عداية ضمن قاطع عمليات غربي نينوى، ودمرته"، مبينة ان العملية تمت بناء على معلومات من جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف متابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

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