الإعلام الأمني يفند مقطعاً مصوراً لداعش في الرطبة

شفق نيوز/ فندت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، ما نشرته ماكنة تنظيم داعش الإعلامية من مقطع فيديو يخص نصب سيطرة في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "داعش يحاول إيجاد نصر مزيف له من خلال ماكنته الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو على وكالة أعماق البائسة تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما اسمته حاجزا أمنيا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ يوم الخميس ٢٨ نيسان ٢٠٢٢ على الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار".

وأضافت، "نود ان نبيّن ان هذا الفيديو كان عام ٢٠١٧ وقد اتخذت في وقتها القوات الأمنية الإجراءات المناسبة لهذا الموضوع".