الإعلام الأمني يعلن نتائج عملية "سلسلة جبال حمرين" بديالى

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، نتائج العملية الامنية التي أطلقها الجيش العراقي والحشد الشعبي صباح اليوم السبت، من 8 محاور في سلسة جبال حمرين بديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة، صباح اليوم، في قاطع عمليات ديالى، اشتركت فيها قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية ، في سلسلة جبال حمرين ومناطق العبارة والقرى المجاورة".

واوضحت، "كانت النتائج الاتي ( تنفيذ ٨ ضربات جوية وتدمير ٩ أوكار للإرهابيين والعثور على ٣ عبوات ناسفة و١٥ رمانة يدوية و٣ قاذفة RBG7 و١٠ صوايخ spg9 وهاون ٦٠ ملم و٥ قنابر هاون ٦٠ ملم و٤ حاويات عتاد و ٤ اشرطة ففتي كال و٢٥ مقذوفة عتاد عيار ٥٧ ملم)".

وتابعت الخلية ان "القوات الأمنية بمختلف صنوفها سيكون لها عمليات جديدة في مختلف قواطع المسؤولية لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية أينما كانوا".

وصباح اليوم السبت، اعلن اعلام الحشد الشعبي عن تنفيذ قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد والجيش، عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق "قرة تبة" في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة عناصر تنظيم داعش.