الإعلام الأمني يعلن نتائج عمليات أمنية في مكحول والخانوكة وميسان

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، عن نتائج عمليات تطهير سلسلة جبال مكحول والخانوكة في محافظة صلاح الدين، مشيرة في ذات الوقت الى تنفيذ عملية لنزع السلاح "غير المرخص" في ميسان جنوبي البلاد.

وقالت خلية الاعلام في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "القطعات الامنية باشرت صباح يوم امس، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير سلسلة جبال الخانوكة ومكحول"، موضحة أن الواجب "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة ، ومن خلال قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات ( صلاح الدين – نينوى ) والقطعات الملحقة بها ( لواء القوات الخاص الثاني – ولواء المشاة الالي /37 الفرقة المدرعة التاسعة – فوج استطلاع الفرقة المدرعة التاسعة )".

وأوضحت أن "النتائج كانت في محور قيادة القوات البرية، العثور على 5 انفاق، وقد تم تدميرها ، وعلى 5 اوكار اثنان منها تحتوي تجهيزات من بينها تجهيزات عسكرية وقدت تمت معالجتها ، والعثور على عبوة ناسفة جرى معالجتها ايضاً".

,أشار بيان خلية الاعلام إلى "عثور القوات الامنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين على 3 انفاق وقد تم تدميرها، كما عثرت على عبوتين ناسفتين جرى معالجتهما وتفكيكها من قبل هندسة شرطة صلاح الدين".

اما قطعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع فقد تمكنت، وبحسب البيان، من العثور على مدفع ما يسمى جهنم مع صاروخ وقاعدة رشاشة 14.5 ملم و6 عبوات ناسفة وركيزة رشاشة 12.7 مع القاعدة ومنصة اطلاق صواريخ ونفقين، فضلاً عن العثور على 3 ركائز هاون و4 قواعد مدفع 23 ملم و3 قواعد هاون و 10 قنابر هاون عيار 120 ملم ووكر و3عبوات ناسفة ونفق طولة (25) متر حيث تم التعامل معها اصولياً.

وأشار البيان الى أن قطعات الحشد الشعبي تمكنت من العثور على عبوتين ناسفتين و11 نفقاً في منطقة جبال مكحول ووكر وقد تمت تدميرها من قبل مفرزة هندسة الحشد كما عثرت على صاروخ RBG7 ، وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة على الية تابعة الى اللواء السادس بالحشد الشعبي ، مما ادى الى اصابة احد عناصر الحشد ، تم نقل الى المستشفلى لتلقي العلاج وعلى الصعيد الامني، أوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان منفصل، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن قوة من الفوج الثالث اللواء الاول في فرقة الرد السريع شرعت، صباح اليوم، بتفتيش منطقة العدل بمحافظة ميسان ضمن عمليات فرض القانون ونزع السلاح غير المرخص.

وبين بيان خلية الاعلام، أن عملية ميسان أسفرت عن ألقاء القبض على مطلوبين للقضاء والعثور على قطعتين سلاح كلاشنكوف.