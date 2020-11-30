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خلية الأمن تعلن نتائج تمشيط صحراء الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-30T19:18:13+0000
خلية الأمن تعلن نتائج تمشيط صحراء الأنبار

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني نتائج حملة العسكرية التي انطلقت يوم الاثنين لتمشيط المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار غربي العراق،

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة شارك فيها "فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الانبار وافواج الحشد العشائري".

واستهدفت الحملة "تفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل لالقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار".

وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية "تمكنت من العثور على (22) صاروخ طائرة، و4 قذيفة مدفع 57 ملم، وقنبرة هاون 81 ملم، وعلى نفق يحتوي على كدس عتاد متنوعة، ووكر وغرفة الى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية".

وأشارت إلى |العقور أيضاً على ثلاثة كهوف انشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوي على عتاد وصاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الاشخاص، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة، دون حادث يذكر".

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