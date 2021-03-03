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الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T09:53:20+0000
الإعلام الأمني يعلن نتائج العملية العسكرية في الطارمية

 شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، عن نتائج العملية العسكرية في قضاء الطارمية التي أنطلقت صباح اليوم الاربعاء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية ادت الى تفكيك ٧٠ عبوة ناسفة وتدمير ٦ انفاق، والعثور على ١٠ براميل C4 وتدمير ٢٥ وكراً و٥ دراجات وزورقين، كما تم ضبط ٢٦ مسطرة تفجير، ومازالت العملية مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، شرعت قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين، وقوات الشرطة الاتحادية، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، والحشد الشعبي، ولوائين من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد السريع، وقوة أخرى من الفرقة المدرعة التاسعة، والجهد الهندسي، بعد سلسلة الضربات التي وجهتها طائرات F_16 العراقية ، صباح اليوم ، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك، بعملية واسعة ومن عدة محاور لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي في هذه المناطق.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إنه تم إغلاق مداخل ومخارج قضاء الطارمية لغرض وجود عملية عسكرية وتفتيش في مناطق: مشروع اليابس وبساتين البو شلال والطابي.

ونوه المصدر إلى أن القوة المنفذة للعملية مسنودة بطيران الجيش العراقي.

واطلقت القوات الأمنية قبل أيام عمليات امنية لتطهير قضاء الطارمية من الخلايا النائمة لتنظيم داعش، حيث أسفرت عن اعتقال قيادات في التنظيم

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