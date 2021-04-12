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الإعلام الأمني يعلن قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

Category: أمـن

Date: 2021-04-12T16:16:33+0000
الإعلام الأمني يعلن قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

شفق نيوز/  أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن قتل 5 إرهابيين وتمدير أسلحة واعتدة في حمرين بمحافظة ديالى.

وقال الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن انطلقت القطعات الامنية يوم الحادي عشر من نيسان الجاري، وبتوجيه وإشراف من قيادة العمليات المشتركة لتطهير غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها من بقايا ومخالفات عصابات داعش الارهابية، كانت النتائج النهائية لهذه العمليات، قتل 5 ارهابيين وتفجير 13 عبوة والعثور على 9مساطر تفجير وصاروخين نوع غراد وكيسين بارود ومجموعة اصابع TNT  ومزولة هاون ومجموعة صواعق هاون ومجموعة عتاد ديمتروف ومجموعة سخانات معدة للتفجير".

وأشارت الخلية إلى "تدمير 7 أنفاق و42 وكر وكدس عتاد و8 قنابر هاون ورمانة يدوية وصاروخ قاذفة وجليكانان بداخلهما مادة C4  ومقذوفين عيار 155 ملم ومخزن بندقية كرفان ودراجة نارية وحاوية وجرار زراعي وعجلة وآلية وبوكلاين حفار و8 جليكان وقود بنزين و3 زوارق وشبكة صيد وأدوات طبخ وأسطوانة غاز وتجهيزات عسكرية وملابس مدنية وعربة 1 طن وسرير منام ومواد أخرى".

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