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الإعلام الأمني يعلن إصابة 122 منتسباً أمنياً و11 مدنياً باحتكاكات قرب التحرير

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T16:55:11+0000
الإعلام الأمني يعلن إصابة 122 منتسباً أمنياً و11 مدنياً باحتكاكات قرب التحرير

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين جراء الاحتكاك بين الطرفين وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف أربعة ضباط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً".

ودعت الخلية الجميع الى "الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد".

وشهدت العاصمة بغداد ظهر اليوم انطلاق تظاهرة حاشدة مناهضة لانعقاد جلسة مجلس النواب، ورفض تشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي، وحاول المتظاهرون إسقاط الكتل الكونكريتية على جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء التي حاولوا الوصول إليها، وعلى إثر ذلك حصل احتكاك بينهم وبين القوات الأمنية، كما تعرضت المنطقة الخضراء لقصف صاروخي، ونتيجة لهذه الأحداث أصيب العشرات من القوات الأمنية.

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