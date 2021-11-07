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الإعلام الأمني يعلن تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة"

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T00:12:29+0000
الإعلام الأمني يعلن تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة"

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وبينت  أن دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

واضافت أنه من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

وأفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المنطقة عبر طيران مسيّر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي كان متواجداً في مقر إقامته لحظة القصف، الذي لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

ولفت إلى أنه تم الرد على الطائرة المسيرة من قبل الحماية في محاولة لاسقاطها.

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