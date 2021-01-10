الإعلام الأمني يعلن القبض على 33 مطلوبا في قضايا مختلفة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، القبض على 33 مطلوبا، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية (الوعد الصادق) المرحلة الأولى الصفحة الثالثة، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة على المحورين الشمالي والجنوبي، انطلقت فجر اليوم.

وأضاف البيان؛ أن نتائج العملية كانت "القبض على 33 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة و7 بنادق آلية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة BKC وبندقيتين نوع سيمينوف ورشاشة خفيفة RBk و39 مقذوف نمساوي ورمانة قاذفة عيار 40 ملم ضد الأشخاص ورمانة قاذفة عيار 40 ملم ضد الدبابات واخرى يدوية"، مشيرا إلى ضبط عجلتين مدنية دون أوراق أصولية.