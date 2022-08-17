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الإعلام الأمني يعلن اعتقال "إرهابي" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-17T17:37:42+0000
الإعلام الأمني يعلن اعتقال "إرهابي" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، اعتقال "إرهابي" بقضاء ابو غريب شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في الحشد الشعبي / مديرية بغداد تمكنت من القاء القبض على (ش.ف.س ) احد عناصر داعش الإرهابية في قضاء ابو غريب بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واوضحت، أن "المتهم يستلم ما تسمى كفالة مالية ويمتلك رقم احصائي بمايسمى بودرة رواتب داعش". واشارت الخلية الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسينال جزاءه العادل".

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