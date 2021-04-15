الإعلام الأمني يروي تفاصيل جديدة عن انفجار الحبيبية شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بخصوص انفجار السيارة المفخخة في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، مبينة أن سائق السيارة قتل بداخلها.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن خبراء المتفجرات والادلة الجنائية أجروا الكشف على العجلات المحترقة في موقع التفجير بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار داخل عجلة نوع (نيسان سني) كانت تحمل مواداً شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية.

وبينت أن الانفجار ادى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة منها، مشيرة الى مباشرة الاجهزة الامنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني في وقت سابق اليوم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان انفجارا وقع في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث.

ولاحقاً أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن الانفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية، واسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 15 آخرين.