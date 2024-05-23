الإعلام الأمني: لا اعتداء على المساجد ولا يوجد استنفار

شفق نيوز/ نفت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، وقوع اعتداء على أيٍّ من المساجد في البلاد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال المتابعة والتدقيق في جميع قواطع المسؤولية، نؤكد عدم وجود أي حالة اعتداء أو تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد كما تم الترويج لهذا الموضوع من قبل البعض".

وبينت أن "القوات الأمنية تعمل بوطنية ومهنية عالية ومتواجدة ومستعدة دائما لحماية جميع دور العبادة والمؤسسات الدينية كما عهدها أبناء شعبنا العراقي، فهي تقف بمسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والقوميات".

كما نفى البيان؛ "وجود أي استنفار للقوات الأمنية وهي تمارس واجباتها الاعتيادية، وندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة".

وتداولت وسائل اعلام حدوث اعتداء على مساجد سنية في بغداد.