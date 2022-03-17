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الإعلام الأمني: قصف قاعدة بلد تم عبر عصابة إرهابية

Category: أمـن

Date: 2022-03-17T19:27:16+0000
الإعلام الأمني: قصف قاعدة بلد تم عبر عصابة إرهابية

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، أن قصف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين تم عبر عصابة "إرهابية إجرامية"، متوعدة تلك العصابات بالزج خلف القضبان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون ان يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق ٤ صواريخ، مساء اليوم، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية".

ولفتت الى أنه "رغم ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان".

وتعرضت قاعد بلد الجوية، التي تضم متعاقدين أجانب، تقتصر مهاهم على المشورة وتدريب القوات العراقية، في وقت سابق من مساء اليوم، إلى قصف بأربعة صواريخ على الأقل.

ووفقاً لمصدر أمني، أبلغ الوكالة، فإن الصواريخ انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وكشف مصدر أمني آخر، مساء الخميس، تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف الصاروخي، استهدف مقر شركة (ساليبورت) التي تضم متعاقدين أجانب تابعين لشركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ تسببت بحدوث أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر".

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