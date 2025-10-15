‏‏الإعلام الأمني: فريق استخباري يتابع عملية اغتيال المشهداني وهذه ليست المحاولة الأولى

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل فريق استخباري لتتبع خيوط عملية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، مشيراً إلى أن الضحية سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال وأُلقي القبض على المنفذين في حينها.

وقال معن لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل فريق عمل بجهد فني واستخباري ومن الأدلة الجنائية، للكشف عن كل ما يتعلق بملابسات اغتيال المشهداني".

ولفت إلى أن "فريق العمل بدأ بجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وقامت فرق الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات بالكشف على العجلة التي تم تفجيرها بشكل ميداني".

وبين معن، أن "صفاء المشهداني، سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال سابقاً وتم إلقاء القبض على الجناة وصدر بحقهم حكماً بالإعدام، والآن تتم بين العمليتين للوصول إلى نتائج نهائية".

وفجر اليوم الأربعاء، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، واثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة كانت تقلهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

في حين كشف مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني"، مبيناً أن التفجير حصل عقب مباراة المنتخب العراقي مع نظيره السعودي بساعات، نافياً مقتل مرافقيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشهداني لم يفارق الحياة في لحظة التفجير وبقي على قيد الحياة وحاول مرافقوه انتشاله وسحبه من السيارة إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك فقال لهم (أتركوني)".

وأضاف أن "المشهداني كان يجلس مساء أمس الثلاثاء في أحد المطاعم غرب العاصمة لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي بصحبة أربعة أشخاص"، مرجحاً أن "زرع العبوة اللاصقة تم خلال ركنه العجلة أمام المطعم".

وتابع المصدر: "العبوة أُلصقت بدقة تحت مقعد الراكب (جنب السائق) لدرجة أن من كانوا مع صفاء المشهداني لم يتعرضوا سوى لإصابات طفيفة، وأحدهم تمكن من كسر زجاج السيارة بقدميه والخروج منها وفتح طريق لخروج الآخرين".

وأكد المصدر أن "جثة المشهداني وصلت إلى دائرة الطب العدلي شبه ممزقة وعليها آثار حروق كبيرة".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق عمل جنائي مشترك للتحقيق في ملابسات الحادث.