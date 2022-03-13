سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإعلام الأمني عن قصف أربيل: هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران

Category: أمـن

Date: 2022-03-13T00:23:56+0000
الإعلام الأمني عن قصف أربيل: هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الأحد، عن فتح تحقيق بقصف صاروخي تعرضت له مدينة أربيل.

وذكرت الخلية في بيان، "تعرضت مدينة اربيل بعد منتصف ليلة السبت - الاحد الى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة، وشرعت القوات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث".

وأضاف "أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

وأضافت أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز للأنباء، عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأميركيين من جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

وفيما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "اربيل لن تنحني للجبناء"، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكورد ليسوا عراقيين".

related

تعليق أمريكي "غاضب" على قصف مطار أربيل

Date: 2021-04-15 05:44:55
تعليق أمريكي "غاضب" على قصف مطار أربيل

ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

Date: 2019-09-08 14:41:02
ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

الاعلام الامني يكشف تفاصيل هجوم مسلح على رتل أمني

Date: 2020-02-10 21:14:21
الاعلام الامني يكشف تفاصيل هجوم مسلح على رتل أمني

الاعلام الامني يوضح تفاصيل الهجوم على كيوان

Date: 2020-02-13 21:03:35
الاعلام الامني يوضح تفاصيل الهجوم على كيوان

العراق يدين القصف التركي في نينوى ويدعو لـ"عدم تكرار الانتهاكات"

Date: 2022-02-01 22:14:38
العراق يدين القصف التركي في نينوى ويدعو لـ"عدم تكرار الانتهاكات"

الأمن العراقي يعلن الاطاحة بـ"والي بغداد" بعد ملاحقته في ثلاث محافظات

Date: 2021-07-19 12:43:32
الأمن العراقي يعلن الاطاحة بـ"والي بغداد" بعد ملاحقته في ثلاث محافظات

العمليات المشتركة تنعى ضحايا مجزرة "ام الكرامي": سيكون الرد قاسياً

Date: 2022-01-21 10:01:39
العمليات المشتركة تنعى ضحايا مجزرة "ام الكرامي": سيكون الرد قاسياً

سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار

Date: 2019-12-03 19:09:50
سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار