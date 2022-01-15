الإعلام الأمني عن استهداف قاعدة بلد: 3 طائرات مسيرة لاذت بالفرار

شفق نيوز/ أصدرت خلية الإعلام الامني يوم السبت، توضيحا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاثة طائرات مسيرة تقترب، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن الطائرات "تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الابراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

وكانت قاعدة بلد الجوية قد تعرضت في وقت سابق من يوم السبت، إلى هجوم بطائرات مسيرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف عند الساعة (6:10) صباحا قاعدة بلد الجوية.

وأضاف المصدر؛ أن الهجوم تسبب باندلاع النيران في مواقع داخل القاعدة دون ان يتبين حجم الأضرار.