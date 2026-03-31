الإعلام الأمني: طائرة مسيرة استهدفت حقل القرنة النفطي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل حقل غرب القرنة 1 ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت داخل حقل غرب القرنه 1 النفطي، في موقع مفتوح صحراوي دون أن تنفجر ول اتوجد أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأضاف معن، أن صاروخا سقط على أحد المنازل في منطقه الثرثار الطراح ولم ينفجر، لكنه اخترق السقف واستقر في في الداخل، تم توجه المفارز المختصة للمعالجة ولا توجد إصابات بشرية.