الإعلام الأمني: إصابة عنصري أمن بقصف قاعدة بلد الجوية عبر خمسة صواريخ

شفق نيوز/ قالت خلية الاعلام الأمني، يوم الأحد، أن قصف قاعدة بلد الجوية تم عبر خمسة صواريخ تسبب بإصابة اثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة.

وذكر بيان للخلية، "في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى اصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

وأضاف أن "هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وان ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً".

وكانت قاعدة بلد، إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأمريكية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأمريكية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.