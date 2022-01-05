الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث تواجد لمستشارين من التحالف الدولي.

وذكر بيان للخلية، أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية.