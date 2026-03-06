الإعلام الأمني تؤكد إسقاط طائرتين مسيرتين في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، مساء اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين (درون) خارج إحدى المنشآت الحيوية في محافظة البصرة.

وذكر معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إسقاط الطائرتين تم من قبل قواتنا الأمنية في تمام الساعة 1530 من هذا اليوم، حيث تم إسقاطهما ومعالجتهما من قبل المفارز المختصة دون وقوع خسائر تذكر".

هذا وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، الجمعة، بأن طائرة مسيّرة "مجهولة" سقطت في منطقة مفتوحة داخل محيط مطار البصرة قرب مبنى الشحن الجوي، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

كما تعرض موقع شركة "بيكرز" النفطية الأجنبية في منطقة البرجسية غربي محافظة البصرة، الجمعة، للاستهداف، وفقاً لمصدر أمني، دون أن ترد تفاصيل عن الاستهداف.