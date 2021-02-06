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الإعلام الأمني تنفي "إحراق" مركز انتخابي في نينوى: تماس كهربائي

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T17:17:52+0000
الإعلام الأمني تنفي "إحراق" مركز انتخابي في نينوى: تماس كهربائي

شفق نيوز/ أوضحت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، اسباب الحريق الذي لحق بمركز انتخابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى.

وَاضاف البيان أن شرطة محافظة نينوى تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن المكان الذي حصل فيه الحريق هو (غرفة مدير المدرسة فقط) والأشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم (اريكة) مع (طاولة مكتبية).

ولفت إلى أنه قد تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور وإجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور، وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي في جهاز التدفئة والتبريد.

ودعا البيان وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا.

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