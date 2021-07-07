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الإعلام الأمني تكشف كيفية تضرر منازل ومسجد في قصف "عين الأسد"

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T11:47:48+0000
الإعلام الأمني تكشف كيفية تضرر منازل ومسجد في قصف "عين الأسد"

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن كيفية تضرر عدد من منازل المدنيين خلال القصف الصاروخي الذي طال قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة ١٢٣٠ توقفت عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الانبار".

وأضافت، "كان الظاهر من هذه العجلة انها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، الا انها كانت تحمل قاعدة لاطلاق الصواريخ، حيث اطلقت ١٤ صاروخاً باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة".

وأشارت الخلية إلى "انفجار بقية الصواريخ التي كانت متبقية بداخلها، مما ادى الى أضرار في دور المواطنين القريبة وأحد المساجد".

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أمريكيين، إلى هجمات متكررة كان آخرها هجوم بثلاثة صواريخ أول أمس الاثنين، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

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