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الإعلام الأمني: تفكيك عبوتين لاصقتين قرب أبراج للطاقة

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T20:37:58+0000
الإعلام الأمني: تفكيك عبوتين لاصقتين قرب أبراج للطاقة

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، العثور على عبوات لاصقة كانت بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من لواء المشاة التاسع والعشرون فرقة المشاة السابعة، وبعد ورود معلومات استخبارية أفادت بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية، خرجت بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على عبوتين لاصقتين محلية الصنع، كانت مربوطة على جهاز موبايل بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية، وتفكيك العبوات وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

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