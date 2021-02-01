الإعلام الأمني تعلن نتائج حملة "أسود الجزيرة"

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، نتائج حملة "أسود الجزيرة" غرب البلاد، مشيرة الى القبض على متهمين اثنين وتفجير عبوات ناسفة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عملية اسود الجزيرة انطلقت، صباح اليوم، وشاركت فيها قطعات عمليات صلاح الدين المتمثلة باللواء ٩١ بالجيش العراقي والوية الحشد الشعبي (٥١ و٢١ و٦ و٣٥)، بالإضافة إلى فوج سوات صلاح الدين وأفواج طوارئ شرطة صلاح الدين، وكذلك قطعات غرب نينوى متمثلة بتشكيلات الفرقة العشرين ولواء ٤٤ انصار المرجعية والحشد العشائري في غرب نينوى والمشتركة مع تشكيلات الفرقة السابعة والحشد العشائري".

وأوضحت أن "تلك القطعات تمكنت ضمن قاطع المسؤولية من القاء القبض على متهمين اثنين وتدمير وكرين للإرهابيين وتفجير ٤ عبوات ناسفة تحت السيطرة"، مشيرة الى "معالجة منزل مفخخ وتدمير نفق، وضبط دراجتين ناريتين".

وأكدت خلية الاعلام الامني في بيانها، أن "العملية ما زالت مستمرة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت صباح اليوم، انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد والبحث عن العناصر "الارهابية" في المناطق الصحراوية.