الإعلام الأمني تعلن حصيلة انفجار ديالى المزدوج

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، حصيلة الانفجار المزدوج في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دراجة نارية نوع "ستوته" في ناحية العبارة بمحافظة ديالى، كانت تقل 3 نساء ما أودى بحياتهن".

وأضافت "عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما ادى الى اصابة ٣ من المنتسبين".

وافاد مسؤول محلي في محافظة ديالى اليوم الخميس بإرتفاع حصيلة تفجيرات ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة الى ٤ ضحايا و٥ جرحى.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز، ان حصيلة الانفجار الذي وقع في اطراف قرية "زهرة" في اطراف العبارة عبر عبوتين ناسفتين ارتفعت الى 4 قتلى 3 نساء وشرطي فيما اصيب ٥ اخرون بجروح متفاوتة من بينهم أثنان بحالة حرجة.

وبين ان الهجوم بالعبوتين وقع ضمن طريق زراعي بين قريتي زهرة والرعاية واستهدف المارين وعناصر امنية.