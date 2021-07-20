الإعلام الأمني تعلن تفاصيل تفجير مدينة الصدر وحصيلته النهائية: نفذه انتحاري

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل التفجير الذي وقع في سوق بمدينة الصدر أمس الاثنين، مشيرة الى انه خلّف 30 ضحية و50 جريحاً.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين أنه وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف".

واضافت، أن "التفجير اودى بحياة 30 مواطناً وإصابة أكثر من ٥٠ آخرين".

ولفتت الى أن "الاجهزة الاستخبارية شرعت بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بعد أن اقترفت أيديهم هذا الاعتداء الغاشم".

وأفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع، الاثنين، داخل سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة التفجير الانتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر ارتفع إلى 35 قتيلاً إضافة إلى إصابة 57 آخرين بجروح على الأقل.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد القتلى يعود إلى أن بعض الجرحى توفوا في المستشفيات نتيجة إصاباتهم الخطيرة.