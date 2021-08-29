الإعلام الأمني: المشاركون في مؤتمر بغداد أكدوا دعمهم لأمن العراق وحفظ سيادته

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، ان الدول المشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" أكدت جميعها على دعم العراق أمنيا وحماية حدوده وحفظ سيادته.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق تلقى تأكيدات بشأن الدعم والتنسيق الامني من الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، وهذا سيسهم في تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والمنطقة بصورة عامة".

وأضاف ان "الجميع يؤمن بأن العراق هو المحور الرئيسي لمقارعة الإرهاب، بالتالي فإن استقراره الأمني ينعكس ايجابا على المنطقة".

ولفت معن، إلى أن "الدول المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أكدت دعم العراق أمنيا وحماية حدوده وحفظ سيادته".

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم أمس السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

حيث حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما يشارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأكدت جميع الدول المشاركة في المؤتمر عبر كلمات ممثليها على دعم الملف الأمني والعسكري العراقي والعمل معاً للقضاء على الإرهاب.