الإعلام الأمني العراقي: اعتقال داعشيين وتاجر مخدرات وتدمير مضافة إرهابية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الجمعة، عن اعتقال إرهابيين في الأنبار والسليمانية، وتفجير 5 مضافات لداعش في جبال حمرين، والقبض على تاجر مخدرات في محافظة ذي قار، وذلك على يد جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفّذ سلسلة عمليات اختصاصية في محافظات مختلفة، حيث ألقت قطعاته في محافظة الانبار القبض على احد الارهابيين والذي يشغل منصب ما يسمى (إداري في المشتقات النفطية) في فلول عصابات داعش في المحافظة".

ولفتت إلى أنه "ادامة للتنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كوردستان تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية".

وأضافت الخلية في بيانها أن "عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، وضمن واجبات المداهمات والتفتيش، تمكنوا من تفتيش وتفجير وتدمير (5) مضافات في جبال حمرين".

وتابعت: "في إطار واجبات استهداف تجار المخدرات تم إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار وتسليم المتهم والمبارز الجرمية إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة".