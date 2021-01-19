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الإعلام الأمني: اعتقال أربعة أشخاص عملوا على استهداف محال الكحول وابتزاز أصحابها

Category: أمـن

Date: 2021-01-19T11:12:23+0000
الإعلام الأمني: اعتقال أربعة أشخاص عملوا على استهداف محال الكحول وابتزاز أصحابها

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة متهمين كانوا يعملون على استهداف أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية وابتزازهم مالياً. ضمن منطقة الكرادة في ساحة النصر ببغداد.

وذكر بيان للخلية، أنه تم القبض على المتهمين، وبحوزتهم ثلاث رمانات دفاعية وسلاح مسدس غير مرخص، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، كان اخرها امس الاثنين، بثلاثة استهدافات، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.

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