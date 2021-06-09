الإعلام الأمني: استهداف مطار بغداد تم عبر ثلاث طائرات مسيرة

شفق نيوز/ ذكرت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، أن مطار بغداد الدولي تعرض لاستهداف عبر ثلاث طائرات مسيرة، تم اسقاط واحدة منها.

وذكر بيان للخلية، "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة".

وأضافت أنها ستقدم تفاصيل لاحقة بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين.

وكان مصدر أمني، كشف لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، تمكنت، من إسقاط طائرة مسيرة، وذلك بعد وقت قليل من تعرض القاعدة لقصف صاروخي.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.