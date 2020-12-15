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الإعلام الأمني: اربعة انفجارات في مناطق متفرقة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-15T06:36:11+0000
الإعلام الأمني: اربعة انفجارات في مناطق متفرقة ببغداد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن وقوع عدة انفجارات في العاصمة بغداد، استهدفت معظمها متاجر لبيع المشروبات الكحولية.

وذكرت الخلية في بيان أن مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتين بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط.

واضاف "في حين انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرارا مادية، انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية. 

كما انفجرت في منطقة العامرية عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً. 

 

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