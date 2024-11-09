الأعرجي يؤكد موقف العراق الرافض "بشدة" استخدام أجوائه لضرب إيران

شفق نيوز/ التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت ، الملحق العسكري الإيراني في بغداد ، اللواء مجيد قلى پور.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للاعرجي، فإن الأخير بحث مع اللواء مجيد قلى پور، سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين و تفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود ،وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب .

وأكد الأعرجي، موقف العراق الرافض بشدة استخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أية دولة من دول المنطقة .