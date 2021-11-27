الأعرجي يكشف جانباً خفياً من محاولة هروب "نزلاء التاجي"

شفق نيوز/ كشف مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، يوم السبت، عن "جانب خفي" من واقعة محاولة هروب نزلاء من سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال الاعرجي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية في خطوة تؤكد وحدة الموقف ضد الارهاب".

واضاف، ان "الأهالي الشجعان وقواتنا المسلحة يد بيد للقضاء على الخلايا الارهابية واعادة بناء العراق بهمة الغيارى الأبطال".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني مسؤول بإحباط محاولة هروب نزلاء من سجن التاجي المركزي في العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوات حماية السجن تمكنت من إحباط محاولة هروب 3 نزلاء محكومين بالسجن المؤبد حيث تم قتل أحدهم من قبل أبراج حماية السجن بينما أُلقي القبض على الآخرين، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

بدورها أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان المعلومات التي ذكرها المصدر، موضحة أن قوة أمنية مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن "التاجي" شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل.

ووفقا للبيان فإنه تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران، وتم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة.

وتكررت حوادث الهروب من السجون في العراق لمرات عدة خلال السنوات الماضية عندما كان هناك تراجع ملحوظ بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وكانت آخر عملية هروب حدثت في شهر آيار / مايو من العام 2021 عندما هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.