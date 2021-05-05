الأعرجي يعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً بشأن مكافحة الإرهاب في العراق

شفق نيوز/ عقد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة التزام العراق بالمقررات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢١، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، المختصة بتنفيذ التزامات العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وبين أن ممثلين من المستوى المتقدم في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والمالية، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، إضافة الى مديرية مكافحة غسيل الأموال، حضور الاجتماع.

وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.