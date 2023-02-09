الأعرجي وريبر أحمد يبحثان التعاون الأمني وضبط الحدود

شفق نيوز / بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، يوم الخميس، الملف الأمني وضبط الحدود، وملاحقة العناصر الإرهابية.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي وأحمد، ناقشا "التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الاتحادية، لتحقيق الأمن المستدام، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية".

وبحسب البيان، أشاد الأعرجي، بـ"مستوى التعاون والتنسيق الكبيرين بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأكد أن "استمرار التعاون الإيجابي بين وزارة داخلية الإقليم ووزارة الداخلية الاتحادية، يصب في مصلحة الحفاظ على الأمن بشكل عام وتشخيص الثغرات لمعالجتها"، مثمناً في الوقت نفسه "دور الأجهزة الأمنية والبيشمركة في ملاحقة الإرهابيين والجريمة المنظمة".