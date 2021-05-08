الأعرجي من قاعدة بلد الجوية : لاتوجد قوات أجنبية قتالية في القاعدة

شفق نيوز/ أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم السبت، زيارة تفقدية إلى قاعدة بلد الجوية، للإطلاع على أوضاعها الأمنية وذلك بعد استهدافها قبل ايام بقصف صاروخي.

ورافق الأعرجي، وفد كبير من وزارة الدفاع، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوة البرية، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية، ونائب قائد القوة الجوية.

وتفقد الأعرجي، برفقة الوفد الأمني القاعدة الجوية بجميع أقسامها، واستمع الى إيجاز من قائد قاعدة بلد الجوية، اللواء الطيار ضياء الساعدي، عن عمل القاعدة وأقسامها.

وقال الأعرجي في بيان رود لوكالة شفق نيوز، إن الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق، بل هناك شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات، وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق.

وأضاف بالقول : يجب أن ندعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة داعش الإرهابي، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا.

والتقى الأعرجي، برفقة الوفد بالشركات الأجنبية العاملة في قاعدة بلد الجوية، مؤكدا أن هذه الشركات تقدم الخدمة للجانب العراقي، وهي تعمل وفق عقود رسمية عراقية.

كما التقى الأعرجي بعدد كبير من الشباب العراقي الموجود في القاعدة، ممن تدربوا واكتسبوا خبرة من هذه الشركات لصيانة عدد كبير من الطائرات العراقية.