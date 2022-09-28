الأعرجي يكشف نتائج التحقيق بمقتل زينب الخزعلي: قُتلت برصاص جهة عراقية

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، نتائج التحقيق بمقتل الفتاة العراقية زينب الخزعلي قرب مطار بغداد الدولي.

وقال الأعرجي اليوم خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، إن "الشهيدة قُتلت عن طريق الخطأ لوجود ميدان رمي يبعد 1700 متر عن مكان الحادث"، مبينا أن الجهة التي قتلت الفتاة عراقية ولا وجود لاي فعالية او نشاط لقوات امريكية او للتحالف دولي في منطقة الحادث.

وأوضح أنه يوجد ميدان رمي في أكثر من منطقة، وسيتم غلق هذه الميادين، وإنصاف أسرة الفتاة.

وتابع الأعرجي بالقول، إنه "نأسف لهذا الحادث"، مؤكدا أن الضحية "بنت عراقية وسوف تتم محاسبة الجهة المقصرة بالحادث".

وقال ايضا "انا مطمئن ومتيقن ان الحادث وقع عن طريق الخطأ من رصاصة انطلقت من ميدان للرمي".