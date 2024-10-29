"الإعدام والمؤبد والسجن 15 سنة" بحق "داعشي" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين يوم الثلاثاء، ثلاثة احكام مختلفة من بينها الإعدام بحق احد عناصر كيان داعش الارهابي عن جرائم في قضاء الشرقاط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي صدر عليه حكماً بالإعدام بعدما اقدم على تفجير عبوة ناسفة في مقبرة سديرة السفلى استهدفت موكبا لتشييع شهداء الحشد الشعبي والذي أدى إلى استشهاد تسعة عشر منهم وإصابة آخرين عام 2018".

وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بالسجن المؤبد بحقه عن جريمة الاستيلاء على منازل ثلاثة مواطنين عام 2014، فضلا عن حكم ثالث بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة جلد ثلاثة مواطنين".

وتابع أن "هذه الأحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".