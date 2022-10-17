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الإعدام والمؤبد لقاتل أبيه بـ"سكين" ومدانين اثنين في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-10-17T18:09:44+0000
الإعدام والمؤبد لقاتل أبيه بـ"سكين" ومدانين اثنين في العراق

شفق نيوز / شهدت محاكم الجنايات في محافظتي ذي قار والنجف، يوم الإثنين، إصدار أحكام بالإعدام المؤبد بحق مدانين ارتكبوا جرائم تهدد المجتمع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في محافظة ذي قار، الهيئة الأولى، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت لإرهابي من أهالي العاصمة بغداد، والمؤبد لإرهابي آخر من ديالى بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في مناطقهم منها تفجير عبوات ناسفة، ومهاجمة الأجهزة الامنية".

وأضاف المصدر، أن "الحكمين صدرا وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "محكمة جنايات النجف هي الآخرى أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمتهم تمت إدانته بقتل والده طعناً بـ(سكين حادة) عمداً مع سبق الإصرار بقضاء المناذرة عام 2022".

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